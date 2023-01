Pointé du doigt pour un dérapage, Benoît Paire s'agace et s'explique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aligné au tournoi de challenger de Ténérife, Benoît Paire s'est incliné face à Kaichi Uchida, classé au 198ème rang mondial, ce lundi. En toute fin de rencontre, le Français s'est accroché avec l'entraîneur du joueur japonais. Cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, l'Avignonnais s'est expliqué et a livré sa version des faits.

Le parcours de Benoît Paire à l'Open d'Australie s'est terminé bien avant le lancement du tournoi. Eliminé au dernier tour des qualifications, le joueur français s'est rendu en Espagne pour tenter de sauver sa place dans le top 200. Opposé au modeste Japonais Kaichi Uchida (198ème), le tricolore s'est finalement incliné en trois sets (7-5, 3-6, 6-3). Lors du dernier point, Paire s'est accroché avec un homme positionné hors caméra. « Pouvez-vous arrêter de parler ? Dès le début du jeu, vous parlez, parlez, parlez. Ne parlez pas, s'il vous plaît (...) Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut ! Regarde ton visage, tu ressembles à mon grand-père » a lâché Paire à cet homme.

"Look at your face... You look like my grandpa!"*Rires du public*Benoît Paire, stand-uppeur, 16 janvier 2023pic.twitter.com/P6qZKW9lsZ — Prise Marteau (@PriseMarteau) January 16, 2023

Benoît Paire met les choses au clair

Ce mardi, Paire est sorti du silence. « Suite aux différents articles après mon match du 16 janvier 2023 lors du challenger de Ténérife, m’opposant à Kaichi Uchida, je tiens à rectifier les faits erronés énoncés dans ces articles » a-t-il déclaré avant de révélé l'identité de cet homme. « En effet dans le dernier jeu du match, je n’ai jamais parlé à un spectateur, mais je me suis adressé à l’entraîneur de Kaichi Uchida. Ce dernier a eu un comportement insupportable tout au long du match en critiquant ouvertement et à haute voix les annonces des arbitres, en ayant des gestes déplacés envers les ramasseurs de balles… » a confié le Français.

« J’ai réussi à me contenir jusqu’à cette intervention »

Il s'est, ensuite, attardé sur les faits. « Lors du dernier jeu de service, là encore, à 30-0, cet entraîneur se lève et critique une nouvelle fois, à haute voix, la décision de l’arbitrage portant le score à 40-0. J’ai réussi à me contenir jusqu’à cette nouvelle intervention où je lui ai demandé d’arrêter de parler, de parler encore et encore et de commenter toutes les annonces. Je n’ai d’ailleurs pas eu d’avertissement » a lâché Paire. Mais selon lui, tout s'est arrangé à la fin du match.

« Stop aux articles qui me mettent en cause de façon injustifiée »