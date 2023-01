Open d'Australie : Nadal est fébrile, sa terrible confidence sur Djokovic

La rédaction

Ce lundi débute l'Open d'Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, où Rafael Nadal va tenter de conserver son titre. Toutefois, la méforme de l'Espagnol interroge au moment où le rouleur compresseur Novak Djokovic impressionne. Rafa lui-même admet que le Serbe est le grand favori de cette édition, mais ne se met pas de pression pour autant.

Avec 22 victoires en Grand Chelem, Rafael Nadal est le joueur le plus titré de l'histoire dans cet exercice. Mais il le sait, Novak Djokovic est à l'affût, et le Serbe est bien déterminé à rejoindre l'Espagnol au sommet de ce classement, alors qu'il ne compte qu'un sacre de retard sur son éternel rival. En méforme, Rafael Nadal est condamné à l'exploit pour conserver son titre, une position qui ne l'inquiète pas.

Les économies de Nadal impressionnent https://t.co/0h6ElgkWOP pic.twitter.com/wziso3hUGE — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Djokovic cartonne, Nadal chute

Avec sa récente victoire à l'ATP 250 d'Adélaïde, Novak Djokovic a conforté son statut de favori pour l'Open d'Australie, son tournoi du Grand Chelem de prédilection, où il s'est imposé à 9 reprises. Dans le même temps, Rafael Nadal, lui, enchaîne des défaites inhabituelles. En effet, l'Espagnol a chuté à deux reprises pour son retour en Australie lors de la United Cup. D'abord contre Cameron Norrie puis face à Alex De Minaur.

«Si Djokovic l’emporte, ma vie ne va pas changer»