Nadal fait une annonce inquiétante avant l’Open d’Australie

Ce lundi débute l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. L'ensemble des meilleurs joueurs du circuit ATP vont batailler pour lancer idéalement l'exercice 2023. Si Novak Djokovic et le grand favori, la méforme de Rafael Nadal interroge. Alors que l'Espagnol est le tenant du titre, il confie se sentir «vulnérable».

Avec 22 sacres en Grand Chelem, Rafael Nadal est le joueur le plus titré dans cet exercice. La légende espagnole va tenter de conserver son titre à Melbourne lors des prochains jours. Toutefois, ce n'est pas avec une grande sérénité qu'il aborde ce tournoi puisqu'il reste sur 5 défaites sur ses 6 derniers matchs.

«Je me sens vulnérable»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Rafael Nadal se livre sur sa méforme avant d'entamer l'Open d'Australie : « Je ne sais pas si j'ai déjà eu de tels résultats... Forcément, je me sens vulnérable. J'ai perdu plus de matches que d'habitude, mais j'accepte la situation. Je pense que je suis suffisamment humble pour l'accepter et travailler. Je dois retrouver ma dynamique et de la confiance mais pour cela, j'ai besoin de victoires », a confié l'homme aux 14 Roland Garros avant de relativiser : « Je suis arrivé en Australie il y a trois semaines, je me suis entraîné chaque jour, dans les meilleures conditions possibles. Je vais bien et je suis heureux. Maintenant, il faut que je gagne des matches. J'espère y arriver ici, mais dans le cas contraire, je continuerais à travailler pour que cela arrive le plus vite possible ».

