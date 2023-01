«Djokovic est le favori», Nadal peut trembler pour l'Open d'Australie

La rédaction

L'Open d'Australie 2023 va débuter ce lundi. Et le premier tournoi du Grand Chelem est marqué par le retour de Novak Djokovic, absent l'année dernière car il refusait de se faire vacciner contre le Covid-19. Pour John McEnroe, le Serbe est le favori incontestable et il estime qu'il sera particulièrement revanchard après le sacre de Rafael Nadal.

Récent vainqueur de l'ATP 250 d'Adélaïde, Novak Djokovic a idéalement lancé sa saison avant d'entamer l'Open d'Australie. En son absence l'année dernière, c'est Rafael Nadal qui s'était imposé. Toutefois la méforme de l'Espagnol interroge, alors que Serbe reste impressionnant en ce début d'année.

«Il est le favori»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, John McEnroe s'est confié sur l'Open d'Australie, et selon lui, Novak Djokovic peut clairement remporter son 10ème sacre à Melbourne : « ll est certainement le favori. Il est évident qu’il y a beaucoup d’émotions dans sa tête, c’est certain. Il a passé l’une des années les plus folles pour un athlète dans toute l’histoire », a confié l'Américain avant d'ajouter : « Quand il a une idée en tête, c’est assez difficile de lui faire changer sa façon de penser. Il a pris une décision que la plupart des joueurs n’auraient pas prise, moi y compris. Je respecte le fait qu’il s’y soit tenu ».

«Ça ne me surprendrait pas qu’il triomphe ici»