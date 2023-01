Djokovic, Federer... Ils ont tout éclaté à l'Open d'Australie

Pierrick Levallet

Autorisé à participer à l'Open d'Australie en 2023, Novak Djokovic va avoir la chance d'agrandir son héritage à Melbourne. Le Serbe, recordman du nombre de titres dans cette compétition, est l'un des champions les plus emblématiques du tournoi. Depuis un certain temps maintenant, il a rejoint une liste comprenant de nombreuses légendes qui ont marqué l'histoire de l'Open d'Australie de leur empreinte.

Privé de l’Open d’Australie en 2022, Novak Djokovic va retrouver son jardin en 2023. Le Serbe a été autorisé à participer au tournoi du Grand Chelem de Melbourne même s’il n’est toujours pas vacciné contre le coronavirus. Impuissant face au sacre de Rafael Nadal en 2022, Nole va donc avoir une chance de récupérer sa couronne. Il aura également l’occasion d’améliorer son record.

Djokovic en maître à l’Open d’Australie

Novak Djokovic est actuellement le joueur ayant raflé le plus de titres à l’Open d’Australie (9). Un dixième pourrait tomber lors de la prochaine édition. Les courts de Melbourne sont le terrain de jeu favori de Nole . Déjà très difficile à battre, Novak Djokovic devient vraiment coriace en Australie. Depuis son premier titre en 2008, obtenu face à Jo-Wilfried Tsonga, le Serbe a fait tomber de nombreux joueurs. Andy Murray, Rafael Nadal, Daniil Medvedev... Aucun n’a su vraiment rivaliser avec Nole , sauf peut-être Roger Federer.

Federer a détrôné Agassi à Melbourne

Le Suisse a décroché son premier Open d’Australie en 2004. Par la suite, il s’est montré très dominateur à Melbourne avant l’éclosion de Novak Djokovic. Au total, Roger Federer a remporté ce tournoi à six reprises, dont deux pendant la grande domination du Serbe. Mais avant eux, il y avait un nom que tout le monde craignait une fois l’Open d’Australie lancé. Au début des années 2000, Andre Agassi est devenu imprenable à Melbourne. Après un sacre raflé en 1995, l’Américain a connu un petit passage à vide à l’Open d’Australie. Mais quelques années plus tard, Andre Agassi a retrouvé son véritable niveau. Résultat, il s’est imposé à trois reprises entre 2000 et 2003, avant que Roger Federer ne vienne lui succéder.

Rod Laver, un exploit qui passe par l’Open d’Australie

D’autres champions ont également marqué l’Open d’Australie de leur empreinte. On peut penser à Rod Laver. L’Australien est le dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem calendaire (en 1969). La légende a d’ailleurs réalisé cet exploit à deux reprises. Rien que pour cela, ses sacres à l’Open d’Australie sont mémorables. En simple et en double, Rod Laver était très difficile à battre. Au cours de sa carrière, il a été sacré champion à 7 reprises à Melbourne (3 en simple, 4 en double). Mats Wilander, triple vainqueur de l’Open d’Australie, figure également parmi les champions les plus mémorables du tournoi.