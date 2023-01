Federer, Djokovic... Sensation à l’Open d'Australie

Pierrick Levallet

Au cours des dernières éditions, l'Open d'Australie a connu son lot de surprises. En 2023, un nouveau joueur pourrait créer la sensation à Melbourne. Si tel est le cas, il pourrait imiter certains des plus grands noms de l'histoire du tennis. Roger Federer et Novak Djokovic ont notamment surpris leur monde lors de ce tournoi du Grand Chelem.

Privé de l’Open d’Australie en 2022, Novak Djokovic a l’occasion cette année de participer au tournoi du Grand Chelem de Melbourne et peut donc espérer reprendre sa couronne à Rafael Nadal. Le Serbe s’est révélé comme un grand spécialiste de l’Open d’Australie au cours de sa carrière. Nole a raflé 9 titres à Melbourne jusqu’à présent. Mais il y a quelques années le Serbe était l’une des grandes surprises de la compétition.

Tombeur de Federer, Djokovic a surpris son monde

C’est en 2008 que Novak Djokovic a commencé à se faire un nom sur le circuit. Après une première finale à l’US Open en 2007, le Serbe grimpe rapidement les échelons. Mais à l’Open d’Australie en 2008, il est loin d’être le grand favori. Nole doit faire face à des joueurs tels que Rafael Nadal, David Ferrer ou encore Roger Federer. Malgré tout, Novak Djokovic se hisse jusqu’en finale, en battant notamment le Suisse qui faisait figure de favori. Il finira par remporter son premier titre en Grand Chelem, en s’imposant face à Jo-Wilfried Tsonga.

Tsonga, sensation française à Melbourne

Le Français a d’ailleurs été une autre sensation de la compétition en 2008. Pour son entrée en lisse, il fait tomber Andy Murray, puis son compatriote Richard Gasquet quelques tours plus tard. Le parcours se corse par la suite, avec notamment une demi-finale face à Rafael Nadal. Mais Jo-Wilfried Tsonga ne se dégonfle pas, bat l’Espagnol en 3 sets, et décroche sa place en finale, la seule de sa carrière en Grand Chelem.

Federer, digne successeur d'Agassi

Avant d’être considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Roger Federer a dû se faire un nom sur le circuit. Après avoir remporté son premier titre en Grand Chelem à Wimbledon en 2003, le Suisse commence à être craint par ses adversaires. Mais à l’Open d’Australie, il y en a un autre qui fait trembler tout le monde : Andre Agassi. Grand spécialiste du tournoi de Melbourne, l’Américain tombe néanmoins face à Marat Safin en demi-finale. De son côté, Roger Federer fait tomber Lleyton Hewitt et atteint la finale. Il finit par s’imposer, remporte son premier titre à l’Open d’Australie, et deviendra par la suite le successeur d’Andre Agassi dans la compétition avant d’être détrôné par Novak Djokovic.

