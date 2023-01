Djokovic surfe sur une polémique de la coupe du monde au Qatar

La rédaction

Novak Djokovic n'a rien manqué de la Coupe du monde au Qatar, et s'est amusé à reprendre la fameuse phrase «qué miras bobo ?» de Lionel Messi à l'encontre de Wout Weghorst après la rencontre électrique entre l'Argentine et les Pays Bas en quart de finale du Mondial. Le Serbe a prononcé ces mots, sur le ton de la plaisanterie à l'argentin Diego Schwartzman en salle d'entraînement.

Novak Djokovic est de retour à Melbourne, un an après avoir été écarté de l'Open d'Australie parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19. Pour cette édition, le Serbe entend bien s'imposer une 10e fois dans son tournoi du Grand Chelem préférentiel et rejoindre par la même occasion Rafael Nadal au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem (22). Très en forme sportivement, il a visiblement conservé son esprit taquin.

Le clin d'œil de Djokovic à Messi

Alors qu'il a effectué son retour à la Rod Laver Arena dans le cadre d'une exhibition contre Nick Kyrgios, Novak Djokovic s'est dit «ému» de l'accueil chaleureux du public de Melbourne. En salle d'entraînement, Nole s'est distingué par son sens de l'humour lorsqu'il a lâché à Diego Schwartzman la phrase désormais culte « qué miras bobo ? » de Lionel Messi. Une plaisanterie qui a amusé le tennisman argentin, grand fan de La Pulga.

Une phrase polémique

Si Novak Djokovic plaisante lorsqu'il prononce cette phrase que l'on peut traduire par «qu'est ce que tu regardes idiot ?», cette sortie de Lionel Messi avait déclenché une polémique lors du Mondial au Qatar. Pour rappel, La Pulga s'était adressée de manière virulente à Wout Weghorst alors qu'il répondait aux questions d'un journaliste. Le match entre l'Argentine et les Pays-Bas s'était soldé par une victoire de l'Albiceleste tandis que le comportement des Argentins avait été jugé antisportif par beaucoup d'observateurs. Pour Novak Djokovic, l'Open d'Australie débute ce lundi avec un premier tour face à l'espagnol Roberto Carballes Baena, actuellement 75e joueur mondial.