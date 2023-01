Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Les plus grandes rivalités de l’histoire

Pierrick Levallet

Roger Federer à la retraite, Novak Djokovic et Rafael Nadal peuvent maintenant se livrer un duel pour le record du nombre de titres en Grand Chelem. Alors qu'ils sont en fin de carrière, l'Espagnol et le Serbe pourraient s'adonner à l'une des rivalités les plus marquantes du tennis. Et ils pourraient ainsi reproduire ce que d'autres légendes ont fait avant eux.

Maintenant que Roger Federer a pris sa retraite, Rafael Nadal et Novak Djokovic peuvent s’adonner à leur rivalité dans la course au plus grand nombre de titres en tournoi du Grand Chelem. Actuellement, l’Espagnol devance le Serbe d’une longueur. Mais les choses pourraient changer lors de l’Open d’Australie, Novak Djokovic ayant été autorisé à participer. Pour leur fin de carrière, les deux légendes pourraient bien être les acteurs majeurs d’une des plus grandes rivalités de l’histoire du tennis.

Nadal a largement pris l’ascendant sur Federer

Ainsi, Rafael Nadal pourrait compter deux rivalités marquantes dans sa carrière. Avant Novak Djokovic, l’Espagnol était régulièrement opposé à Roger Federer. Leur histoire a commencé en mars 2004. Alors 34e mondial, Rafael Nadal parviendra à s’imposer face au Suisse, numéro 1 au classement ATP, lors du Masters de Miami. Un an plus tard, sur la même scène, Roger Federer prendra sa revanche. Mais l’Espagnol commencera véritablement à prendre l’ascendant sur celui qui deviendra son rival à Roland-Garros. Opposé à Roger Federer en demi-finale, Rafael Nadal s’impose en 4 sets, file en finale, et remporte son premier titre du Grand Chelem face à Mariano Puerta. Par la suite, Roger Federer et Rafael Nadal seront souvent adversaires sur les courts, puisqu’ils se sont affrontés à 40 reprises en match officiel. Et le constat est sans appel, l’Espagnol s’est imposé à 25 reprises, contre 16 succès pour le Suisse.

En plus de Nadal, Federer a dû gérer Djokovic

En 2008, Novak Djokovic commence à se faire un nom. Le Serbe devient rapidement l’un des meilleurs joueurs sur le circuit. Il est donc comparé aux meilleurs du moment, Rafael Nadal et Roger Federer. Alors que sa rivalité avec l’Espagnol bat encore son plein, celle avec le Suisse a marqué les esprits. Pour leur quatre premières oppositions, c’est Roger Federer qui s’impose. Mais en finale du Masters du Canada en août 2007, Novak Djokovic réalise son premier coup d’éclat face au Suisse. Après sa victoire face à Rafael Nadal à Miami quelques mois plus tôt, le Serbe, numéro 3 mondial à cette époque, rafle sa première victoire face à Roger Federer. À partir de ce moment, la rivalité sera beaucoup plus équilibré entre les deux hommes. Au total, ils se sont rencontrés à 50 reprises en match officiel (27 victoire pour Novak Djokovic, 23 pour Roger Federer).

Même à la retraite, la rivalité se poursuit entre Agassi et Sampras

Bien avant l’arrivée du Big 3 sur le circuit, d’autres légendes se sont livrées à d’importantes rivalités. Cela a notamment été le cas de Pete Sampras et d’Andre Agassi, le meilleur serveur de sa génération face au meilleur retourneur. Pendant leur carrière, les deux Américains ont été adversaires à 34 reprises, dont 9 rencontres en Grand Chelem. Pete Sampras s’est imposé à 20 reprises, contre 14 succès pour Andre Agassi. Mais c’est après leur carrière que les choses vont s’envenimer entre les deux. Lors d’une exhibition en double avec Rafael Nadal et Roger Federer, Pete Sampras et Andre Agassi se lanceront quelques pics, de quoi ruiner l’ambiance de la rencontre.

Égalité parfaite entre Borg et McEnroe

Mais avant eux, le monde du tennis avait eu le droit à une splendide rivalité entre Björn Borg et John McEnroe. Considéré comme les deux meilleurs jours de leur génération, ils se sont rencontrés à 14 reprises sur le circuit, dont 4 en Grand Chelem. Égalité parfaite entre les deux joueurs, qui se sont imposés 7 fois chacun. Mais sur le bilan de leur carrière, Björn Borg se hisse plus haut que John McEnroe, notamment grâce à ses 11 titres en Grand Chelem (contre 7 pour l’Américain).