Tennis : Novak Djokovic craque, il explique pourquoi

Novak Djokovic est en Australie depuis de nombreux jours. Le joueur serbe a déjà remporté le tournoi d'Adelaïde et débutera le premier Grand Chelem de la saison dans les prochaines heures. Mais avant d'aborder ce tournoi, l'ancien numéro un mondial s'est livré sur sa famille et sur les difficultés rencontrées au quotidien dans sa famille.

Agé de 35 ans, Novak Djokovic est plus proche du début que de la fin de sa carrière. Et le Serbe le reconnaît, la motivation est, de plus en plus, difficile à trouver. Ses priorités ont changé depuis son mariage et la naissance de son petit garçon. Djokovic n'est pas un cas singulier sur le circuit. Alors qu'il avait envisagé une fin de carrière à 40 ans, Gaël Monfils souhaite recentrer ses priorités et donner plus de temps à sa femme et sa fille, quitte à raccourcir sa carrière. Lors d'un entretien accordé à Tennis Majors , Djokovic a confirmé qu'il lui arrivait souvent de pleurer avant de prendre la route.





« Je pleure à chaque fois que je quitte la maison »

« Ce n’est pas facile, il n’y a pas de recette miracle. Comme toute personne qui voyage beaucoup en raison de la nature de son travail, j’ai des difficultés lorsqu’il s’agit de voir ma femme et mes enfants, mes parents, mes frères… Je ne passe pas autant de temps que je le voudrais avec ma famille – par exemple, je vais passer plus d’un mois en Australie maintenant. Cela fait mal, je pleure à chaque fois que je quitte la maison » a-t-il confié.

« Parfois, j’aimerais que les choses soient différentes »

Pour autant, le joueur ne regrette aucunement ses choix. « Parfois, j’aimerais que les choses soient différentes, mais je suis très reconnaissante pour tout ce que la vie m’a donné – mes difficultés ne sont rien comparées à celles des autres. J’essaie d’en être consciente, mais ma famille me manque toujours beaucoup. Je suis constamment à la recherche de cet équilibre, avec ma femme – parfois j’y arrive, parfois non » a déclaré Djokovic.

« La vie est ainsi faite »