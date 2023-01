Tennis : Privé d'Open d'Australie en 2022, Djokovic lâche ses vérités

La rédaction

Tous les joueurs devant être vaccinés contre le Covid-19 pour disputer l’Open d’Australie l’année dernière, Novak Djokovic avait dû renoncer à jouer le premier Grand Chelem de l’année. Une situation qui était même devenue tendue puisqu’il a vu son visa être annulé. Après de multiples recours devant la justice, il a été expulsé du territoire australien.

Un an après l’énorme polémique qui avait contraint Novak Djokovic à quitter le territoire australien pour défaut de vaccination, le Serbe a obtenu l’autorisation de disputer l’Open d’Australie qui se tiendra du 8 au 30 janvier 2023.

« Sans rancune »

Après avoir battu l’Américain Sebastian Korda (6-7, 7-6, 6-4) lors du tournoi d’Adélaïde, le Serbe a remporté son 92ème titre de la saison. Interrogé par les journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse après sa victoire, il est revenu sur les événements de l’année passée : « Je ne garde aucune rancune. En Australie, j’ai connu beaucoup plus d’expériences positives dans le passé. Trop pour tout jeter en réaction à ce qu’il s’est passé l’an dernier ».

Tennis : Alcaraz forfait pour l'Open d'Australie, Djokovic lui livre un hommage poignant https://t.co/lZH8KLeSIE pic.twitter.com/w99txgGIQM — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Un message fort envoyé

Fidèle à lui-même, Novak Djokovic est resté simple dans sa réponse, tout en n’hésitant pas à tacler les autorités australiennes. Dans la continuité de sa réponse, il avoue : « je me sens très bien avec les gens, les gens normaux, ceux qui suivent le sport et que je croise tous les jours. » Une façon pour lui de rappeler le soutien qu’il avait reçu l’an passé lors de la polémique « Novak Djokcovid ».

Une déclaration d’amour à l’Australie