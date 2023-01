Tennis : Le terrible aveu de Medvedev sur Djokovic

La rédaction

Sèchement battu (3-6, 4-6) par Novak Djokovic ce samedi en demi finale de l'ATP 250 d'Adélaïde, Daniil Medvedev a concédé une quatrième défaite consécutive contre le Serbe. Lucide, le Russe s'est présenté en conférence de presse et a reconnu la supériorité de son adversaire, qui conforte sa position de favori pour l'Open d'Australie, malgré l'inquiétude qui plane sur une éventuelle blessure.

En 2021, Daniil Medvedev remporte l'US Open face à Novak Djokovic après un match totalement maitrisé (6-4, 6-4, 6-4). Depuis, le Russe ne s'est jamais imposé contre le Serbe et a concédé ce samedi sa quatrième défaite consécutive face au 5e joueur mondial. Largement dominé ce samedi, Daniil Medvedev ne semble plus être en mesure de trouver la solution pour vaincre Nole .

«Novak est probablement le meilleur en ce moment»

Ce vendredi, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Plus que jamais, Novak Djokovic endosse le rôle de favori pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison selon Medvedev, incapable de trouver la solution pour se défaire du Serbe ce samedi : « Cela a été une grande semaine, mais j’ai tout simplement perdu contre le meilleur joueur du monde en ce moment. Bien sûr, Carlos (Alcaraz) est le meilleur en termes de classement parce qu’il a fait des choses extraordinaires dans une partie de l’année 2022, il est le numéro un mondial. N’étant pas là pour l’Open d’Australie, Novak est probablement le meilleur en ce moment. Il a gagné quatre ou cinq tournois d’affilée », a confié Daniil Medvedev dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«J’espère que Novak ne sera pas de mon côté du tableau»