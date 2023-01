Tennis : Djokovic, Nadal… En 2022, Alcaraz a battu tous les records

Arnaud De Kanel

La saison 2022 a été marquée par l'avènement de Carlos Alcaraz. Le jeune espagnol a battu tous les records de précocité, s'est offert Novak Djokovic et Rafael Nadal, ainsi que son premier Grand Chelem. En 2023, ça commence beaucoup plus mal puisqu'il vient de déclarer forfait pour l'Open d'Australie. L'occasion de se remémorer son année 2022 exceptionnelle.

L'année 2022 a marqué la fin d'une ère dans le monde du tennis avec la retraite de Roger Federer. Mais une nouvelle a débuté avec Carlos Alcaraz qui a pris les commandes du circuit ATP. À seulement 19 ans, le compatriote de Rafael Nadal a affolé les compteurs saison passée.

2022, l'année de Carlos Alcaraz

Le tennis a trouvé sa nouvelle vedette en 2022. Carlos Alcaraz a dominé en remportant 6 titres et pas n'importe lesquels. A son escarcelle, l'Espagnol a ajouté ses deux premiers Masters, à Miami puis à Madrid. Sur la terre battue espagnole, il battait Novak Djokovic et Rafael Nadal, devenant ainsi le premier joueur à battre les deux membres du Big Three dans un tournoi sur cette surface ainsi que le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal en 2005 à battre un joueur numéro un mondial sur cette même surface. En septembre dernier, il devenait le plus jeune joueur de l'histoire à remporter un Grand Chelem depuis Rafael Nadal en 2005, à l'US Open. Sa victoire à Flushing Meadows le propulsait à la première place du classement ATP à seulement 19 ans et 4 mois, nouveau record de précocité jusque là détenu par Lleyton Hewitt. En terminant l'année à la première place du classement, il est devenu le plus jeune joueur à réaliser cette performance. Un exploit majuscule puisque c'est également le premier joueur à terminer numéro un mondial hors Big Four (Nadal, Murray, Djokovic, Federer) depuis 2004. En 2022, il est aussi devenu le tennisman le plus prolifique après 100 rencontres puisqu'il a remporté 75 de ses 100 premiers matchs sur le circuit. Une saison qui lui a valu les louanges des plus grands comme Novak Djokovic.

