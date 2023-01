Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Medvedev a un énorme regret sur un membre du Big 3

La rédaction

Ce samedi matin, Daniil Medvedev affronte Novak Djokovic en demi finale de l'ATP 250 d'Adélaïde. Une rencontre au sommet avant d'aborder l'Open d'Australie, où le Russe espère bien remporter son deuxième Grand Chelem, après son sacre à l'US Open en 2021. S'il a souvent affronté Nadal et Djokovic, Medvedev émet un regret sur ses confrontations avec Federer.

Actuellement 7e joueur mondial, Daniil Medvedev est un sérieux prétendant au titre à l'Open d'Australie après ses deux finales perdues en 2021 et 2022. Le Russe est revanchard, et il a l'opportunité ce samedi de se confronter à Novak Djokovic en demi finale de l'ATP 250 d'Adélaïde. S'il s'est déjà imposé contre le Serbe, notamment en finale de l'US Open en 2021, il n'a jamais réalisé cette prouesse face à Roger Federer.

Le regret de Medvedev sur ses défaites contre Federer

Daniil Medvedev a affronté trois fois Roger Federer durant sa carrière, sans jamais réussir à s'imposer. Les 3 matchs se sont disputés en 2018 et 2019, années où Daniil Medvedev n'était pas encore au top de son niveau selon lui : « Jouer contre Rafa et Novak est un privilège. Je suis déçu car lorsque j’ai commencé à donner le meilleur de moi‐même et que je suis entré dans le top 10, je n’ai pas pu rejouer contre Federer et j’ai perdu trois fois contre lui », a expliqué le Russe dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : Federer et Djokovic ont marqué l'histoire, voilà pourquoi https://t.co/RlS44adVh2 pic.twitter.com/aj1Tia2dmD — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

«Le seul Grand Chelem que j’ai gagné était contre Novak, et c’était génial»