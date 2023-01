Federer lâche une réponse fracassante à l’Open d’Australie

Thibault Morlain

Après une longue et incroyable carrière, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite. Plombé par son physique, le Suisse a donc dit stop, raccrochant ainsi les raquettes. De quoi désormais lui ouvrir de nouvelles possibilités à travers le monde. Mais voilà que Federer ne répond pas favorablement à toutes les invitations et visiblement, l’Open d’Australie en aurait fait l’amère expérience. Explications.

Une page du tennis s’est donc tournée. Ne pouvant plus évoluer au plus haut niveau, Roger Federer a pris sa retraite après s’être offert une grande dernière aux côtés de Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Désormais retraité, le Suisse peut donc profiter au maximum et voit ainsi de nouvelles portes s’ouvrir à lui. « Il se passe plus de choses et surtout je n’ai plus d’excuses pour refuser une invitation. Je ne peux plus dire que j’ai un match, un entrainement, une blessure, une rééducation à faire. De ce fait, les demandes sont plus importants que lorsque j’étais en activité », expliquait récemment Federer.

Federer recale l’Open d’Australie

Malgré ce temps libre désormais pour Roger Federer, cela ne l’empêcherait de recaler certains et pas n’importe qui. Ainsi, selon les informations de The Age , le Suisse aurait notamment refusé l’invitation… de l’Open d’Australie. Alors que le Grand Chelem organisé à Melbourne débute dans quelques jours, l’organisation du tournoi aurait souhaité inviter Federer afin de lui rendre un hommage suite à sa retraite. Il faut dire que du côté de l’Open d’Australie, l’ancien numéro 1 mondial a été en réussite avec pas moins de 6 sacres (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018). Mais Roger Federer aurait donc décliné cette invitation, préférant pour le moment rester en retrait des différents tournois.

Un nouveau rendez-vous pour 2024 ?

Il n’empêche que l’hommage de l’Open d’Australie à Roger Federer pourrait n’être que partie remise. En effet, les organisateurs australiens souhaiterait que le Suisse soit bel et bien présent pour l’édition 2024, une manière de fêter par la même occasion les 20 ans de la première victoire de Federer à l'Open d’Australie. A voir ce qu’en dira le principal intéressé le moment venu…