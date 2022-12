Tennis : Après Nadal, Federer rend un hommage poignant à Pelé

La rédaction

Ce jeudi soir, Pelé est mort à l'âge de 82 ans. Légende du football, le Brésilien a reçu des hommages du monde entier, y compris des plus grands sportifs de la planète dont Roger Federer. Fraîchement retraité, l'ex-tennisman semble véritablement touché par le décès du Roi Pelé, qu'il considère comme l'une des premières icônes du sport mondial.

Vainqueur de trois Coupe du monde (1958, 1962, 1970), joueur de génie en avance sur son temps, Pelé a marqué l'histoire du football et du sport. Sa mort à 82 ans est un événement planétaire bouleversant et les hommages se multiplient pour l'ancien joueur de Santos. Roger Federer, qui a rencontré le Roi durant sa carrière, est particulièrement touché.

«Vous étiez l’une des premières vraies icônes du sport mondial»

Légende du Tennis, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps, Roger Federer a rencontré le Roi Pelé durant sa carrière. Un moment qui semble gravé dans la mémoire du Suisse et ce dernier a rendu un hommage poignant au Brésilien sur son compte Instagram : « Merci pour avoir inspiré des millions de fans de sport et d’athlètes. Je me sens tellement chanceux de vous avoir rencontré et d’avoir eu la chance d’apprendre et de vous admirer. Vous étiez l’une des premières vraies icônes du sport mondial. Repose en paix Roi Pelé ».

