Tennis : Federer rend un incroyable hommage à Messi après son sacre

Ce dimanche, l'Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 après sa victoire contre l'Equipe de France. Une finale légendaire orchestrée par un duel au sommet entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. La Pulga a désormais tout remporté et reçoit des hommages des plus grands sportifs, notamment Roger Federer, fraîchement retraité.

Roger Federer n'a rien manqué de la finale de la Coupe du monde 2022. La légende du Tennis a salué la performance XXL de Lionel Messi par l'intermédiaire d'une publication sur Instagram . Une reconnaissance certainement appréciée par Lionel Messi, qui a remporté l'unique trophée manquant à sa carrière. À 35 ans, le Parisien disputait là sa dernière Coupe du monde tandis qu'il avait déjà échoué en finale en 2014 face à l'Allemagne.

«Leo Messi a redéfini la grandeur»

Quelques minutes après la finale remportée par l'Argentine, Roger Federer a rendu hommage à Lionel Messi, en mission pour sa dernière Coupe du monde : « Maintes et maintes fois, Leo Messi a redéfini la grandeur. C’est un privilège de te regarder. Félicitations Leo et l’Argentine… Spécial et historique !» , a écrit l'ex-tennisman sur son compte Instagram . Grâce à ce sacre mondial, Lionel Messi égale définitivement Diego Maradona dans le cœur des Argentins, qui attendaient ce titre depuis 36 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roger Federer (@rogerfederer)

Deux légendes du sport

En septembre dernier, Roger Federer prenait sa retraite après une carrière immense et un héritage unique dans l'histoire du tennis. Considéré comme le plus joueur de tous les temps, l'hommage du Suisse envers Lionel Messi est fortement symbolique. En effet, grâce à cette victoire en Coupe du monde, Lionel Messi a tout simplement tout gagné durant sa carrière et son statut de GOAT ne fait désormais plus de doute. Si Roger Federer est fraîchement retraité, Lionel Messi ne compte pas raccrocher les crampons bien qu'il ait disputé là sa dernière Coupe du monde, il devrait participer à la prochaine Copa America.