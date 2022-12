Tennis : Le magnifique hommage de Rafael Nadal au Roi Pelé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le couperet est tombé juste avant la fin de l'année. Hospitalisé depuis plusieurs semaines, Pelé a rendu l'âme ce jeudi soir, à l'âge de 82 ans. Immédiatement après l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés. Le monde du sport en général a tenu à saluer la légende brésilienne, à l'instar de Rafael Nadal, qui a posté un message bouleversant sur les réseaux sociaux.

« Tout ce que nous sommes est grâce à toi. On t'aime infiniment. Repose en paix » . Les mots de Kely Nascimiento, la fille de Pelé, résonnent dans tout le Brésil. Ce vendredi, le pays pleure la mort d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Vainqueur de trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970), l'ancien joueur de Santos s'est éteint à l'âge de 82 ans, entouré de sa famille. Pelé avait vu son état se dégrader à la fin du mois de novembre. Il souffrait depuis 2021 d'un cancer du côlon.

Le monde du sport rend hommage à Pelé

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, Pelé avait été élu athlète du siècle par le Comité international olympique (CIO). Son aura dépasse largement le cadre du football. Immédiatement après l'annonce de son décès, plusieurs joueurs ont rendu hommage à l'ancienne star de Santos comme Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar. « Avant Pelé, "10" était juste un numéro. J'ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné de ma vie. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ETERNEL ! » a confié le Brésilien du PSG.

« Son héritage restera toujours présent »

Le monde du tennis a également souhaité participer à cet hommage. Ce jeudi soir, Rafael Nadal a également eu quelques mots pour le Roi Pelé.

Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará. No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol. DEP #ORei #Pele 🇧🇷 pic.twitter.com/E4mKdu8gBt — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 29, 2022