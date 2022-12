Open d’Australie : Qui seront les forces françaises présentes en Australie ?

La rédaction

A seulement quelques jours du début de la saison 2023 de tennis, l’Open d’Australie pointe déjà le bout de son nez puisque dans trois semaines, les meilleurs joueurs du monde s’affronteront lors du premier Grand Chelem de l’année. Côté français, le contingent aura à cœur de rebondir…

Alors que l’année 2022 a donné lieu à un paradoxe entre le tennis masculin et le tennis féminin français, les premiers bilans auront lieu très tôt en 2023. A l’heure actuelle, le premier Français, Arthur Rinderknech, est 44ème mondial, ce qui montre que le tennis masculin est en grande difficulté. Du côté féminin, outre les belles promesses de l’avenir et la formidable longévité d’Alizé Cornet, Caroline Garcia a une nouvelle fois explosé au plus haut niveau, pour terminer l’année à la quatrième place mondiale, son meilleur classement déjà atteint il y a quatre ans.

Une absence et des doutes

Alors qu’il avait formidablement bien démarré l’année 2022 en s’invitant pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, Gaël Monfils a déjà déclaré forfait pour le tournoi dans un mois. Blessé cette année, le Français veut obtenir un classement protégé, réservé aux joueurs absents du circuit pendant au moins six mois. Le problème, c’est qu’il doit s’absenter en Australie pour l’obtenir, et il n’a pas hésité à prendre cette décision.



Mais derrière lui, il n’y a plus vraiment de grande figure du tennis français. Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino, 44ème et 46ème, seront les meilleurs représentants. Derrière, Corentin Moutet occupe le meilleur classement de sa carrière, la 51ème place et Richard Gasquet, 36 ans, sera également de la partie. A noter que Hugo Gaston mènera les dix Français qui essaieront de se qualifier pour le tableau final et que la wild-card a été attribuée à Luca Van Assche, 18 ans et déjà 139ème mondial.

Garcia chef de file

Du côté des filles, on arrive avec un peu plus de certitudes. Après son excellente année, Caroline Garcia arrivera en tant que 4ème mondiale en Australie et aura une belle carte à jouer. Derrière elle, Alizé Cornet, qui poursuit l’aventure à bientôt 33 ans, sera l’une des joueuses dangereuses à ne pas faire des têtes de série.



Mais derrière, la situation est un peu plus difficile puisque les jeunes joueuses peinent un peu à se faire une place définitive sur le circuit féminin et il faut sortir du top 100 pour retrouver la prochaine. Avec l’invitation à destination de Diane Parry, la Niçoise de 20 ans, elles seront donc au moins trois à disputer le tableau final. En qualifications, elles seront 9 à tenter leur chance, avec notamment Léolia Jeanjean, la surprise du dernier Roland-Garros, ou encore Kristina Mladenovic.