Open d'Australie, Jeux Olympiques... Monfils prend une grande décision

La rédaction

Alors que l'Open d'Australie approche, Gaël Monfils a annoncé qu'il ne participerait pas au tournoi du Grand Chelem en janvier. Une décision motivée par la volonté de protéger son classement. Ce dernier se focalise sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 tandis que l'année 2023 sera déterminante pour la suite de sa carrière.

Du 16 au 29 janvier 2023 se dispute l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Novak Djokovic sera de retour tandis que Rafael Nadal va tenter de conserver son titre. Côté français, Gaël Monfils a récemment annoncé qu'il ne participerait pas au tournoi de Melbourne.

Monfils s'explique

Dans un entretien accordé à Canal+ Sport , Gaël Monfils a justifié sa décision de ne pas participer au Grand Chelem australien : « En fait pour que mon classement protégé fonctionne, il faut que je ne joue pas six mois de suite, je suis donc contraint au final de ne pas aller en Australie, c’est ma décision ». L'objectif du Français se tourne désormais sur les Jeux Olympiques de Paris 2024.

«J'aimerais ne pas les louper»