Tennis : Carlos Alcaraz reçoit un énorme hommage

En septembre dernier, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire après son titre à l'US Open. Une prouesse qui a propulsé le joueur de 19 ans dans une autre dimension. Successeur désigné de Rafael Nadal, le jeune espagnol est adulé par de nombreuses références du Tennis, notamment Ivan Lendl, huit fois vainqueur en Grand Chelem.

Désormais numéro un mondial, Carlos Alcaraz endosse un nouveau statut, pas évident à défendre pour un si jeune joueur. À Melbourne en janvier prochain, l'Espagnol sera particulièrement attendu, d'autant plus que ses performances après son titre à l'US Open ont été mitigées et qu'il s'est blessé aux abdominaux lors du Masters de Paris Bercy.

«Alcaraz est très bon et il va continuer à s’améliorer»

Légende du Tennis et huit fois vainqueur en Grand Chelem, Ivan Lendl est aujourd'hui l'entraîneur d'Andy Murray. Il n'a évidemment pas échappé à l'ascension fulgurante de Carlos Alcaraz et il confie être fan du joueur, et plus généralement de son équipe : « Alcaraz est très bon et il va continuer à s’améliorer pendant un certain temps. Je ne le sais pas. Je ne regarde pas les choses de cette façon. Je sais que Carlos Alcaraz est très bien coaché. Il a une super équipe autour de lui. Ces gars‐là sont très, très bons dans ce qu’ils font, les Espagnols. Et Juan Carlos Ferrero est fantastique et ils lui enseignent bien, ils lui enseignent les bonnes choses, ils lui enseignent tous les protocoles », a confié Ivan Lendl dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Il est génial»