Nadal et Djokovic à la retraite ? L'énorme aveu de ce joueur

La prochaine grande échéance du tennis aura lieu en janvier prochain à l'occasion de l'Open d'Australie. Un tournoi du Grand Chelem où Rafael Nadal va tenter de conserver son titre face au redoutable Novak Djokovic et à la nouvelle vague de jeunes joueurs talentueux, dont fait partie Taylor Fritz. L'Américain a d'ailleurs fait une révélation sur le moment où les deux légendes prendront leur retraite.

En septembre dernier, Roger Federer a pris sa retraite. Un événement historique dans l'histoire du Tennis tandis que ses deux éternels rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic sont encore sur le circuit. Si la nouvelle génération émerge, Taylor Fritz, 9e au classement ATP, a évoqué le moment où ces deux joueurs prendront leur retraite.

«Les grands titres sont beaucoup plus faciles à gagner qu'avant»

Si Novak Djokovic et Rafael Nadal sont toujours aussi performants, notamment dans les grands événements, Taylor Fritz estime que la supériorité de ces deux joueurs n'est pas aussi écrasante que par le passé. Dans des propos relayés par We Love Tennis , il s'est confié sur la future retraite de l'Espagnol et du Serbe : « Je ne dirais pas que ce sera un soulagement, mais j’ai vraiment l’impression qu’en ce moment même, les grands titres sont beaucoup plus faciles à gagner qu’avant. Je suis plus excité parce que j’ai l’impression que ces titres ne sont plus aussi difficiles à obtenir qu’avant », a expliqué l'Américain.

«Quand j’avais 18 ou 20 ans, seules quatre ou cinq personnes pouvaient remporter les grands tournois»