Tennis : L'énorme aveu de Rafael Nadal sur Carlos Alcaraz

Avec sa victoire à l'US Open en septembre dernier, Carlos Alcaraz est entré dans la légende du tennis en devenant le plus jeune numéro un mondial de l'histoire. Juste derrière lui, Rafael Nadal ne cesse d'encenser son cadet et l'homme aux 14 Roland Garros a encore été dithyrambique au sujet de Carlos Alcaraz.

Deux Espagnols dominent le classement ATP, Rafael Nadal à la deuxième place et le jeune Carlos Alcaraz en tête. L'un est une légende, l'autre incarne la nouvelle génération talentueuse. S'ils seront opposés en janvier prochain à l'Open d'Australie, Rafael Nadal est admiratif de la précocité de son cadet et ne cesse de l'encenser.

«Je le crois vraiment capable de marquer une époque»

Si ces dernières années ont été largement dominées par le trio Roger Federer - Novak Djokovic et Rafael Nadal, une jeune génération talentueuse émerge et Carlos Alcaraz en est le meilleur représentant. Plus jeune numéro un mondial de l'histoire, il est destiné à une immense carrière selon Rafa : « Carlos a plus de marge que moi. Cette circonstance s’est produite, il a eu une année spectaculaire. Je suis heureux pour lui. À ce jour, il est déjà une référence, mais je le crois vraiment capable de marquer une époque et de réaliser de très grandes choses », a expliqué Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis .

