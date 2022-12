Mbappé, Messi... Rafael Nadal a tranché et l'assume

La rédaction

En grand fan de football, Rafael Nadal n'a rien loupé de cette Coupe du monde, et sûrement pas la finale légendaire entre l'Argentine et la France. Alors que l'Albiceleste a remporté son troisième sacre mondial, ce titre est évidemment lié à Lionel Messi, qui ne cesse de recevoir les louanges des plus grands sportifs, y compris de Rafael Nadal.

Rafael Nadal est un passionné de football, notamment du Real Madrid. Si l'élimination de l'Espagne en huitièmes de finale contre le Maroc a été une réelle déception pour le natif de Manacor, ce dernier a été profondément ému par le sacre de l'Argentine et de Lionel Messi.

«Messi soulevant la Coupe du monde m’a rendu heureux»

Après Roger Federer et Novak Djokovic, Rafael Nadal a également été élogieux au sujet de Lionel Messi après son sacre mondial : « Je suis désolé pour les nombreux amis français que j’ai et pour tout ce que Paris et la France représentent pour moi. Mais j’ai aussi beaucoup d’amis argentins et en ce sens, en tant qu’amoureux et nostalgique du sport, Messi soulevant la Coupe du monde m’a rendu heureux. Que quelqu’un d’aussi génial termine par un titre qui lui manquait, de ce calibre, avec tout ce que cela signifie pour l’Argentine, me semblait juste, j’ai apprécié et j’ai été ravi », a expliqué le numéro 2 mondial qui défendra son titre à l'Open d'Australie en janvier prochain.



Djokovic favori à l'Open d'Australie ? Nadal lâche sa réponse https://t.co/rQY6rdn9ah pic.twitter.com/fj5FBOF26G — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

«Lorsque Messi a marqué le troisième but, j’en ai eu les larmes aux yeux»