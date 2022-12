Djokovic favori à l'Open d'Australie ? Nadal lâche sa réponse

La rédaction

À 36 ans, Rafael Nadal n'est pas rassasié. En janvier prochain, l'Espagnol sera présent à l'Open d'Australie où il va tenter de conserver son titre, et assurer sa suprématie au classement des joueurs avec le plus de victoires en Grand Chelem. Si cette édition est marquée par le retour de Novak Djokovic, le natif de Manacor ne craint pas le Serbe.

Comme tous les ans, l'Open d'Australie est le premier véritable test pour les meilleurs joueurs de la planète. Tous n'ont qu'un seul objectif, la victoire finale. En janvier prochain, Novak Djokovic figure assurément comme le principal favori alors qu'il n'avait pas pu participer à la précédente édition parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid 19. Tenant du titre, Rafael Nadal a lancé un message direct à son rival.

Nadal ne redoute pas Djokovic

Après sa victoire lors du dernier Masters et plus généralement son impressionnante saison, Novak Djokovic semble être le principal favori pour l'Open d'Australie, qui se déroule du 16 au 29 janvier. Toutefois, Rafael Nadal estime qu'il n'est pas le seul joueur redoutable et l'Espagnol se tient prêt à conserver son titre : « Il est clair qu’un joueur qui a gagné 9 fois un tournoi est un candidat, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui poussent et ce sont des tournois ouverts », a confié Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis . Concernant les jeunes, on pense évidemment au numéro un mondial Carlos Alcaraz ou encore au Norvégien Casper Ruud.

Un tournoi pour marquer l'histoire

Si l'Open d'Australie s'annonce spectaculaire, il sera également le théâtre d'une lutte pour la suprématie au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. Avec 22 succès, Rafael Nadal occupe pour l'instant la première place talonné par Novak Djokovic et ses 21 victoires. Une source de motivation supplémentaire pour ces deux monstres au moment où la jeunesse talentueuse entend bien les renverser, notamment Carlos Alcaraz, vainqueur de l'US Open en septembre dernier et plus jeune numéro un mondial de l'histoire, à 19 ans.