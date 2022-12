Tennis : Grosse inquiétude pour Djokovic avant l’Open d’Australie ? La réponse cash de Kyrgios

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques semaines de l'Open d'Australie, Novak Djokovic avait prévu de se préparer lors de la World Tennis League, un tournoi exhibition organisé à Dubaï. Mais premier contretemps, le Serbe a été contraint de déclarer forfait pour la rencontre face à Nick Kyrgios. Mais le numéro cinq mondial ne se montre pas particulièrement inquiet.

Novak Djokovic était attendu sur le court ce mercredi. Le Serbe devait rencontre Nick Kyrgios dans le cadre de la World Tennis League, un tournoi exhibition organisé à Dubaï. L'Australien espérait prendre sa revanche sur l'ancien numéro un mondial, qui l'avait battu lors du dernier Wimbledon. Mais quelques minutes avant ce choc, les organisateurs ont annoncé le forfait de Djokovic. « Malheureusement, Novak Djokovic ne se sent pas à 100% pour jouer ce mercredi soir. Mais parce qu’il aime ses fans et son équipe, il sera présent ce soir, comme vous avez pu le constater, sur le court. Le message de Novak à ses fans dans le stade et dans le monde entier est le suivant : « Le plus grand spectacle sur le court doit continuer » ont-ils déclaré.

« Je n’étais pas surpris qu’il ne se sente pas à 100 % pour y aller. »

Grigor Dimitrov l'a remplacé au pied levé. Défait par le Bulgare en deux petits sets (7/6 6/3), Kyrgios s'est prononcé sur la forme physique de Djokovic. « J ’étais évidemment très excité à l’idée de jouer contre Novak, pour la première fois depuis la finale de Wimbledon. Je voulais aller sur le terrain et m’amuser avec lui. Mais il doit prendre soin de son corps et il est évident qu’il a deux mois importants à venir avec beaucoup d’attentes, donc je n’étais pas surpris qu’il ne se sente pas à 100 % pour y aller » a-t-il confié dans des propos rapportés par The National News.

Les images rassurantes de Djokovic

Novak Djokovic ne se montrait pas particulièrement inquiet, non plus. Présent sur le côté du court pour supporter ses coéquipiers, le Serbe est apparu tout sourire et n'a pas hésité à faire le show, comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

There's a new influencer in town!!@DjokerNole #Worldtennisleague #WTL #TheGreatestShowonCourt #NovakDjokovic #TeamFalcons #Honorfx #DanceMoves #influencer pic.twitter.com/WfBx8dcNQY — World Tennis League (@wtltweets) December 21, 2022





Plus de peur que de mal donc pour Novak Djokovic, qui devrait se rendre en Australie dans les prochains jours pour préparer le premier Grand Chelem de la saison.