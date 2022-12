Tennis : La nouvelle sortie de Novak Djokovic sur Lionel Messi

La rédaction

Dimanche 18 décembre, Novak Djokovic a assisté en tribunes au sacre de l'Argentine de Lionel Messi après une finale de Coupe du monde légendaire contre l'Equipe de France. Grand admirateur de La Pulga, le Serbe s'est réjoui de la victoire du natif de Rosario et s'inspire de ce dernier et de son aura à travers le monde entier.

Comme des milliards de personnes, Novak Djokovic n'a rien manqué de la finale de la Coupe du monde, à la différence près que le Serbe a assisté à ce moment d'histoire en tribunes. Un match de légende qui a couronné Lionel Messi et l'Argentine. Le Parisien a d'ailleurs reçu les louanges de Novak Djokovic, qui le prend directement pour modèle.

«J'admire Messi et je le respecte beaucoup»

Présent à Dubaï où il participe à la World Tennis League tandis que son prochain objectif est l'Open d'Australie en janvier 2023, Novak Djokovic est revenu sur la performance de Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde au Qatar : « J’ai eu beaucoup de chance d’être là. Pour beaucoup de gens, c’est la meilleure finale de Coupe du monde de l’histoire. En tant que fan de sport, en tant que fan de football, j’admire bien sûr Messi et je le respecte beaucoup. Je pense que la plupart du monde est satisfait de sa réussite et de ce qu’il a réussi à faire. C’est un gars humble et terre‐à‐terre qui ne se laisse pas emporter par le succès », a confié le tennisman dans un entretien accordé à Tennis.com .

Comme Messi, Djokovic veut inspirer la jeunesse