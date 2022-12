Open d'Australie : Djokovic reçoit déjà un énorme avertissement

La rédaction

En janvier prochain se dispute l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison. Le tournoi sera évidemment marqué par la présence de Novak Djokovic, absent lors de la précédente édition puisqu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19. S'il figure comme le principal favori, Matteo Berrettini compte bien s'appuyer sur son expérience en finale de Wimbledon pour renverser le Serbe.

Du 16 au 29 janvier prochain se déroule l'Open d'Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem 2023 s'annonce particulièrement alléchant. Rafael Nadal va tenter de conserver son titre alors que Novak Djokovic peut le rejoindre au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. Evidemment, la jeune génération talentueuse espère bien renverser les deux légendes tandis Matteo Berrettini entend optimiser sa préparation pour vaincre le Serbe.

«Plus vous jouez de match face à des grands joueurs, plus vous apprenez à les battre»

Matteo Berrettini va participer à la première édition de la United Cup du 29 décembre au 8 janvier prochain à Perth. L'ultime préparation pour de nombreux joueurs avant l'Open d'Australie : « J’espère gagner beaucoup de confiance sur cet événement afin d’essayer d’aller le plus loin possible lors de l’Open d’Australie. Plus vous jouez de match face à des grands joueurs, plus vous apprenez à les battre », a confié Matteo Berrettini dans des propos rapportés par We Love Tennis .

