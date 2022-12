Tennis : Un avenir à la Federer et Nadal pour Wawrinka ? Il répond

La rédaction

Stanislas Wawrinka est l'un des rares joueurs qui est parvenu à remporter des Grand Chelem (3) alors qu'il évoluait à la même période que Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. À 37 ans, le natif de Lausanne espère pouvoir remporter un nouveau tournoi majeur après sa longue blessure, ce qui a été réalisé par Federer et Nadal.

En mars prochain, Stanislas Wawrinka aura 38 ans. Le joueur suisse occupe désormais la 148e place au classement ATP. Si le compétiteur qu'il est espère pouvoir encore s'imposer en Grand Chelem, le Suisse a préféré temporiser lorsque sa situation a été comparée à celle de Rafael Nadal et de Roger Federer.

«Il est impossible de comparer Roger et Rafa avec le reste des joueurs»

Présent en conférence de presse ce vendredi après sa victoire contre Alexander Bublik lors de la United Cup, Stanislas Wawrinka s'est exprimé sur une éventuelle victoire en Grand Chelem après sa longue absence, ce qui a été réalisé par Federer et Nadal : « Je pense qu’il est impossible de comparer Roger et Rafa avec le reste des joueurs, nous sommes tous différents. Dans mon cas, j’ai eu la première grosse opération en 2017 et j’étais de retour dans le top 20. Je jouais à un très haut niveau et j’en étais très heureux. Maintenant, j’ai subi une autre opération et j’ai déjà 37 ans, 38 l’année prochaine. Je ne rajeunis pas. C’est plus difficile », a concédé le vainqueur de l'Open d'Australie (2014) dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Je pense que j’ai encore de bons résultats en moi»