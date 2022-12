Tennis - Open d'Australie : Djokovic encense Nadal et avertit la jeune génération

La rédaction

Novak Djokovic et Rafael Nadal sont les deux légendes du circuit ATP. Toujours aussi performants, les deux joueurs sont de sérieux candidats au titre à l'Open d'Australie malgré l'émergence de la jeune génération talentueuse. Pour autant Djokovic est convaincu de sa capacité à s'imposer à Melbourne, et perçoit Rafael Nadal comme son plus sérieux adversaire.

Malgré le retrait de Roger Federer en septembre dernier, le circuit ATP compte toujours deux légendes vivantes du Tennis en la présence de Novak Djokovic et Rafael Nadal. S'ils ont déjà tout gagné, leur soif de victoire n'est pas rassasiée et l'Espagnol et le Serbe auront l'occasion de s'expliquer en janvier prochain lors de l'Open d'Australie. Un tournoi où Rafa s'est imposé l'année dernière en l'absence de Djoko, non vacciné contre le Covid-19.

«Je peux gagner tous les tournois auxquels je participe»

Avant de participer à l'ATP 250 d'Adélaïde, son ultime répétition avant l'Open d'Australie, Novak Djokovic a affiché une totale confiance en soi en conférence de presse : « J’ai toujours confiance en moi et je peux gagner tous les tournois auxquels je participe. Je pense qu’avec la carrière que j’ai eue, je mérite d’avoir ce genre de concentration mentale. Bien sûr, les choses sont différentes », a confié le Serbe avant d'ajouter : « Beaucoup de jeunes de la nouvelle génération évoluent, mais avec Nadal, nous sommes toujours là et forts parmi les plus âgés ».

Un Open d'Australie pour l'histoire

À Melbourne, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2023 sera le théâtre du retour de Novak Djokovic, absent de la précédente édition. En cas de victoire, le Serbe rejoindrait Rafael Nadal au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem avec 22 sacres. Toutefois, la compétitivité est féroce. D'abord par la présence de Rafa qui compte bien conserver son titre tandis que Carlos Alcaraz entend confirmer après sa victoire à l'US Open en septembre dernier. Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas ou encore Danill Medvedev sont évidemment à suivre.