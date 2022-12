Tennis : Révélation de la saison, il prévient Nadal et Djokovic

La rédaction

Révélation de cette saison 2022, Holger Rune a surpris tout le monde cette année, notamment lors du Masters 1000 de Paris, en battant Novak Djokovic en finale. Le Norvégien a d’ailleurs évoqué les différents records détenus par Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Roger Federer. Il admet par la même occasion qu’ils ne sont pas inaccessibles.

«Ils ont réussi quelque chose d’historique»

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Holger Rune est revenu sur les records que détiennent Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Le Norvégien a d’ailleurs précisé que cette domination pousse la nouvelle génération à essayer d’en faire de même, voir faire mieux. « Ils ont réussi quelque chose d’historique. Cela pousse aussi les jeunes générations à voir ce qui est possible. Les records sont là pour être battus. Et maintenant, ces gars nous font travailler encore plus dur pour battre des records. C’est une bonne chose pour l’avenir du tennis. »

«Des joueurs comme Federer, Novak, Nadal, Murray nous ont montré un niveau extrêmement élevé»