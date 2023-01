Tennis : Federer et Nadal peuvent trembler, Djokovic va tout rafler

Arnaud De Kanel

Après une saison mitigée marquée par de nombreuses interdictions de participer à des tournois majeurs en raison de sa non-vaccination au Covid-19, Novak Djokovic apparait tout de même comme le favori numéro un pour battre tous les records. À la retraite, Roger Federer devrait se faire encore un peu plus distancer par le Serbe, tandis que Rafael Nadal est lâché par son corps, à contrario de Nole.

Les tennismans mettent le cap sur 2023. La saison 2022 restera gravé dans l'histoire car elle a vu Roger Federer partir à la retraite, pendant que Carlos Alcaraz prenait le pouvoir à seulement 19 ans. Les deux autres mastodontes du circuit ATP, Rafael Nadal et Novak Djokovic, ont également brillé au cours de cette saison, battant quelques records détenus par Federer. Mais voilà, la fin de saison cauchemardesque de Rafael Nadal laisse entrevoir le pire pour lui tandis que Novak Djokovic n'a pas flanché physiquement. L'écart de forme abyssal entre les deux tennismans laisse à penser que Djokovic est parti pour encore quelques années de domination qui devraient lui permettre de devenir le plus grand joueur de l'histoire.

Tennis - Open d'Australie : Djokovic encense Nadal et avertit la jeune génération https://t.co/umZvDINJ4l pic.twitter.com/XCkssw5oVN — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Djokovic encore au top

La saison de Novak Djokovic avait très mal débutée. A l'Open d'Australie, il voyait Rafael Nadal remporter son 21ème Grand Chelem, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire dans cette catégorie. L'Espagnol avait la voie royale car Djoko avait été interdit de participer au tournoi de Melbourne. Roland-Garros lui avait ouvert ses portes mais il avait été battu par le Majorquin qui était allé au bout de lui même pour décrocher son 22ème tournoi du Grand Chelem. Le Serbe n'avait pas baissé les bras. A Wimbledon, il avait dominé outrageusement ses adversaires pour triompher pour la 7ème fois et revenir à une longueur de Federer au palmarès. Il ajoutait dans le même temps un 21ème Grand Chelem à son escarcelle. Il affichait un nouveau de forme assez fou pour un joueur de son âge et il arrivait en grand favori de l'US Open. Mais une fois encore, il a été interdit de participer en raison de son passeport vaccinal incomplet. Il était revenu plus fort en atteignant la finale du Masters de Bercy, chutant face à la surprise Holger Rune. Djokovic avait malgré tout relevé la tête en remportant les ATP Finals de Turin, le 6ème de son histoire, revenant à égalité de Federer. La fin de saison a donc prouvé deux choses : Rafael Nadal tire sur une corde qui s'apprête à rompre - ce dernier ayant hésité à prendre sa retraite après Roland Garros à cause de la douleur - tandis que Novak Djokovic est plus fort que jamais. Retraité, Roger Federer n'est déjà plus dans les débats sur le plan statistique.

Objectif Open d'Australie pour Djokovic