Tennis : Djokovic lance un avertissement à Medvedev avant un nouveau choc

Ce samedi, Novak Djokovic affronte Danil Medvedev en demi finale de l'ATP 250 d'Adélaïde. Un choc au sommet entre deux joueurs qui se sont livrés plusieurs batailles épiques et qui sont tous les deux des sérieux prétendants au sacre à l'Open d'Australie. Le Serbe s'attend à un match difficile et prévient déjà le Russe.

Avant l'Open d'Australie, qui se déroule du 16 au 29 janvier prochain, Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont choisi de disputer l'ATP 250 d'Adélaïde. Une dernière révision avant le premier Grand Chelem de la saison et les deux joueurs vont s'expliquer ce samedi lors d'une demi finale qui s'annonce explosive.

«C’est l’un des meilleurs joueurs du monde de ces cinq dernières années»

Après sa victoire en quart de finale contre le Canadien Denis Shapovalov, Novak Djokovic s'est présenté en conférence de presse et s'est livré sur son prochain adversaire, Daniil Medvedev : « Lorsque vous jouez contre Daniil, vous devez être prêt à aller loin physiquement et mentalement tout en jouant intelligemment. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde de ces cinq dernières années, il est champion du Grand Chelem et a été numéro un », a expliqué Nole dans des propos rapportés par We Love Tennis .

