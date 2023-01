Coup de tonnerre à l'Open d'Australie !

L'année 2023 commence très mal pour Carlos Alcaraz. Le numéro un mondial a déclaré forfait pour l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, suite à une blessure contractée à l'entrainement. Un véritable coup dur pour l'Espagnol qui a exprimé tout son chagrin sur ses réseaux sociaux, en ajoutant des précisions à sa blessure.

Carlos Alcaraz ne verra pas l'Open d'Australie cette année. Le prodige s'est blessé à l'entrainement et il doit renoncer au premier Grand Chelem de la saison qui débutera le 16 janvier prochain. Le duel tant attendu avec Novak Djokovic, meilleur joueur sur dur, n'aura donc pas lieu.

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it's the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK