Tennis : Avant l'Open d'Australie, Nadal dresse un constat accablant

La saison 2023 commence mal pour Rafael Nadal. Présent à l'United Cup, le joueur espagnol s'est incliné face à Cameron Norrie, puis face à Alex de Minaur. Loin d'être réjouissant avant l'Open d'Australie, tournoi qu'il avait remporté la saison dernière. Mais en conférence de presse, l'ancien numéro un mondial s'est montré rassurant, même s'il a noté quelques points à améliorer.

Faut-il s'inquiéter pour Rafael Nadal ? Le joueur espagnol a débuté sa saison 2023 sur deux défaites, à l'United Cup. La première a été concédée face à Cameron Norrie (14ème mondial). La seconde face à l'Australien Alex de Minaur (24ème mondial). Deux joueurs, qui ont l'habitude de frapper très à plat, notamment en revers, ce qui a eu tendance à déranger Nadal. Pour l'ancien numéro un mondial, il n'y a donc pas raison de s'inquiéter avant l'Open d'Australie.





« J’ai besoin de plus »

Présent en conférence de presse, Nadal estime qu'il a besoin d'enchaîner pour retrouver son niveau. « J’ai été sur le terrain pendant presque six heures, mais j’ai besoin de plus, j’ai besoin de batailles comme celle‐ci (face à De Minaur, ndlr). Je n’ai pas joué beaucoup de matchs officiels au cours des 6–7 derniers mois. Des journées comme celle‐ci m’aident, même si les victoires rendent le processus beaucoup plus rapide, mais je dois continuer à me battre » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis.

« Les joueurs qui frappent plus à plat ont plus d’options que moi »

L'Espagnol a précisé qu'il a été perturbé par le style de jeu produit par Norrie et De Minaur. « Par moments, j’ai joué un bon niveau de tennis, surtout avec le revers et le changement de direction avec le coup droit. En mettant tout en perspective, je sais que les conditions n’étaient pas idéales pour moi avec ces balles mortes, ça n’a pas beaucoup aidé pour les effets. Les joueurs qui frappent plus à plat ont plus d’options que moi, mais ce n’est pas une excuse » a confié Nadal.

« Il est bien, en phase de progression »