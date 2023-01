Tennis : L’annonce forte du clan Nadal avant l'Open d'Australie

Thibault Morlain

Les questions se posent encore et toujours concernant l’état physique de Rafael Nadal. Et à quelques jours du début de l’Open d’Australie, l’Espagnol n’a pas forcément rassuré dernièrement avec deux défaites en deux matchs. Le cas de Nadal fait ainsi parler actuellement, mais dans son entourage, on s’est montré rassurant concernant l’actuel numéro 2 mondial.

A 36 ans, Rafael Nadal a montré qu’il était encore parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Mais voilà qu’avec le poids des années, l’Espagnol rencontre de plus en plus de problèmes physiques. Cela a encore été le cas ces derniers mois, obligeant ainsi le numéro 2 mondial à passer par la case repos. La question est donc de savoir où en est actuellement Nadal alors que l’Open d’Australie approche. Dans deux semaines, les meilleurs joueurs du monde ont rendez-vous à Melbourne et les derniers résultats de Rafael Nadal n’étaient pas si bons. En effet, en cette nouvelle saison, il reste sur deux défaites en deux matchs.

Tennis : Bourreau de Nadal, il s’enflamme https://t.co/3MF5m8HywC pic.twitter.com/Qw05r1bYIj — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

« Il est bien, en phase de progression »

L’état physique de Rafael Nadal interroge donc. Mais alors que l’Open d’Australien débute prochainement, le médecin de l’Espagnol a pris la parole. Dans des propos rapportés par AS , Angel Ruiz-Cotorro a alors assuré : « Il est bien, en phase de progression. C’est ce dont il a besoin quand il a terminé l’année sans rythme. (…) Nous espérons, comme tous les Espagnols, qu’ils (les joueurs espagnols) soient préparés pour l’Australie et nous espérons que tout se passe bien ».

« J'ai besoin de passer du temps sur les courts »