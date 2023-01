Tennis : Inquiétude avant l'Open d'Australie ? La réponse de Nadal

Thibault Morlain

Plus que quelques jours avant le début de l'Open d'Australie. Et pour le moment, la préparation est loin d'être idéale pour Rafael Nadal. Déjà battu par Cameron Norrie, l'Espagnol s'est incliné une nouvelle fois face à Alex De Minaur lors de l'United Cup. Faut-il alors s'inquiéter pour Nadal en vue du Grand Chelem à Melbourne ?

En 2022, Rafael Nadal n'a pas été épargné par les pépins physiques. L'Espagnol a alors pris du temps pour lui afin de se remettre sur pied et revenir au top en 2023. Le fait est que pour le moment, l'ancien numéro 1 mondial est loin de son meilleur niveau. Pour cette nouvelle saison, Nadal vient d'enchainer deux défaites en deux matchs face à Cameron Norrie et Alex De Minaur. Ce n'est donc clairement pas la meilleure des préparations pour l'Espagnol avant le début de l'Open d'Australie, le 16 janvier prochain. Mais voilà que Rafael Nadal ne s'affole clairement pas. Loin de là...

« J'ai besoin de batailles comme celle-ci »

Suite à sa défaite face à Alex de Minaur, Rafael Nadal a été interrogé par les journalistes ses sensations. L'Espagnol, rapporté par Le Figaro , a alors fait passer un message très fort, lâchant : « Six heures sur le court presque. J'ai besoin de passer du temps sur les courts. J'ai besoin de batailles comme celle-ci. Je n'ai pas joué beaucoup de matches officiels ces six derniers mois, presque sept. Des journées comme celles-ci aident. Bien sûr, avec les victoires, le processus est plus rapide, mais je dois continuer à me battre. Pendant des moments, j'ai joué un bon niveau de tennis, bien utilisé mon revers. Changer de direction avec le coup droit ».

« Je ne peux pas dire que la situation est idéale, mais... »