Tennis : Federer et Djokovic ont marqué l'histoire, voilà pourquoi

Du 16 au 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie. Le premier Grand Chelem où tous les meilleurs joueurs du circuit vont tenter de lancer leur saison par un titre majeur. Fort de son sacre à l'US Open, Marin Cilic sera à surveiller et le Croate compte bien s'appuyer sur son expérience, précisément ce qui a été déterminant dans la domination totale de Federer - Nadal et Djokovic dans ces tournois.

Rares sont les joueurs du circuit ATP à avoir remporté un ou plusieurs Grand Chelem alors qu'ils évoluaient au même moment que Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Marin Cilic est l'un d'eux. Le Croate s'est imposé à l'US Open en 2014 et a échoué en finale de Wimbledon en 2017 puis de l'Open d'Australie en 2018.

«Il faut être prêt mentalement dès le premier point»

Tête de série numéro une de l'ATP 250 de Pune, Marin Cilic effectue ses derniers ajustements avant l'Open d'Australie, où il espère bien remporter son deuxième Grand Chelem en carrière. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , il s'est confié sur les principales différences entre les vainqueurs en Grand Chelem et les autres joueurs : « Je pense qu’il y a une légère différence lors des compétitions. Mentalement, il y a une différence quand on participe à un Grand Chelem, surtout par rapport aux autres tournois. Quand on aborde un match en cinq sets, il faut être prêt mentalement dès le premier point », a-t-il expliqué.

«Ces gars ont joué avec une mentalité de tueur»