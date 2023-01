Tennis : Alcaraz forfait pour l'Open d'Australie, Djokovic lui livre un hommage poignant

La rédaction

Numéro 5 mondial et vainqueur de 21 Grands Chelems, Novak Djokovic a été interrogé sur le forfait du numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Le Serbe, vainqueur de Daniil Medvedev lors du tournoi d’Adélaïde, a eu des mots réconfortants pour le tennisman espagnol de 19 ans qui s’est blessé à la jambe droite.

Forfait pour l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial Carlos Alcazar regrette s’être blessé sur un « geste fortuit et forcé » lors d’un entraînement. Mais l’Espagnol, qui a battu de nombreux records de précocité en 2022, peut compter sur le soutien de beaucoup de joueurs, dont celui de Novak Djokovic.

« Ce n’est pas positif pour le tennis »

Interrogé suite à sa qualification en finale du tournoi d’Adélaïde, Novak Djokovic a semblé être attristé par la nouvelle. « Ce n'est pas positif pour l'Open d'Australie, ni pour le tennis. C'est le numéro 1 mondial. Il est si jeune, mais c'est déjà un grand nom du tennis. C'est déjà une grande star de notre sport. Je suis sûr que de nombreux fans sont déçus et je lui souhaite de revenir au plus vite, quelle que soit la blessure. », a lâché Djokovic dans des propos relayés par L'Equipe .

Les conseils de « Nole »