Tennis : L'énorme avertissement de Djokovic à la nouvelle génération

À 35 ans, Novak Djokovic a toujours soif de titres. Le Serbe dispute actuellement l'ATP 250 d'Adélaïde tandis que l'Open d'Australie approche, avec la ferme intention de s'y imposer. Pour cela, il faudra se défaire d'un tas de jeunes joueurs talentueux dont Novak Djokovic est admiratif. Toutefois, il s'estime encore capable de les dominer, au même titre que Rafael Nadal.

Ce vendredi, Novak Djokovic dispute un quart de finale à l'ATP 250 d'Adélaïde, son dernier tournoi avant le premier Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie. Absent lors de la précédente édition, le titre sera particulièrement difficile à glaner pour Djokovic compte tenu de la densité de jeunes joueurs talentueux, ce qui ne semble pas impressionner le Serbe.

Djokovic fait l'éloge de la nouvelle génération

Non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic n'a pas participé à la précédente édition de l'Open d'Australie, où Rafael Nadal s'est imposé. Du 16 au 29 janvier prochain, le Serbe entend bien l'emporter à Melbourne malgré une jeune concurrence féroce : « Je pense que nous allons voir beaucoup d’Alcaraz et de Rune à l’avenir. Et il y a Felix Auger‐Aliassime. Je pense qu’il joue probablement le tennis de sa vie depuis cinq, six mois. Peut‐être qu’à cause de Rune et d’Alcaraz, les gens ne parlent pas autant de Félix parce qu’il est là depuis un peu plus longtemps, mais je pense qu’il mérite d’être là, au sommet, dans la conversation avec ces gars‐là », a confié le 5e joueur au classement ATP.

«Nadal et moi‐même allons essayer de chambouler un peu leurs plans»