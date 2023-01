Open d'Australie : Après Alcaraz, Djokovic forfait ? La réponse tombe

La rédaction

Ce samedi, Novak Djokovic s'est imposé en demi-finale de l'ATP 250 d'Adélaïde contre Daniil Medvedev. Une victoire impressionnante (6-3, 6-4) mais ponctuée d'une intervention du physio après une douleur ressentie par Nole à l'ischio-jambier. Une énorme alerte pour le Serbe à quelques jours du début de l'Open d'Australie, déjà marqué par le forfait de Carlos Alcaraz.

Avec cette nouvelle victoire impressionnante face Daniil Medvedev en demi finale de l'ATP 250 d'Adélaïde, Novak Djokovic renforce considérablement sa position de favori pour l'Open d'Australie. Ce dimanche, il a l'opportunité de booster son capital confiance en cas de victoire contre Sebastian Korda. Toutefois, l'incertitude est totale sur son aptitude physique après sa douleur ressentie à l'ischio-jambier.

«J’ai senti un tiraillement dans mon ischio‐jambier et j’ai eu besoin d’une visite médicale»

Durant le premier set de la demi-finale contre Daniil Medvedev, Novak Djokovic a été manipulé par le physio après avoir ressentie une douleur : « Je ne vais pas trop en parler parce que je ne pense pas que ce soit approprié. Je ne veux pas révéler trop de choses sur ce qui se passe. J’ai senti un tiraillement dans mon ischio‐jambier et j’ai eu besoin d’une visite médicale. Après, quand les pilules ont fait effet, je me suis senti bien », a confié le Serbe en conférence de presse.

«Je n’ai pas beaucoup de temps, mais j’espère que ça se passera bien»