Tennis : Novak Djokovic se lâche sur Nick Kyrgios

La rédaction

L'année 2022 a été délicate pour Novak Djokovic. Ses positions sur la vaccination contre le Covid-19 l'ont écarté de plusieurs tournois, notamment l'Open d'Australie et l'US Open. Durant cette période tourmentée, le Serbe a été largement exposé aux critiques mais Nick Kyrgios lui a régulièrement adressé son soutien, ce que Nole n'a pas oublié.

Le 10 juillet 2022, Novak Djokovic remporte Wimbledon face à Nick Kyrgios après une bataille acharnée. La seule victoire en Grand Chelem du Serbe sur l'année puisque Rafael Nadal s'est imposé à Roland Garros tandis que Djokovic était privé d'Open d'Australie et d'US Open.

«Dans ces moments‐là, vous pouvez vraiment voir qui vous soutient»

Si Novak Djokovic et Nick Kyrgios ne semblaient pas véritablement proches auparavant, l'Australien a été une des rares personnalités du tennis à soutenir Novak Djokovic lorsque celui-ci était visé par les médias pour ses positions contre la vaccination du Covid-19. Un soutien que n'a pas oublié le Serbe : « Je n’étais pas sa personne préférée, disons‐le ainsi, pendant un certain nombre d’années, mais il a été l’une des rares personnes à me soutenir l’année dernière, et je le respecte et l’apprécie. Dans ces moments‐là, vous pouvez vraiment voir qui vous soutient vraiment et qui est de votre côté et suit le courant de la société et les pressions que les médias exercent sur eux. Il m’a apporté un soutien inconditionnel dans les moments difficiles », a expliqué le 5e joueur mondial dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : L'énorme avertissement de Djokovic à la nouvelle génération https://t.co/ykrYfcuNdB pic.twitter.com/um8IU7IKNY — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Bientôt un double Djokovic - Kyrgios ?