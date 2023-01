Tennis : Djokovic égale Nadal et avertit la concurrence

La rédaction

Ce dimanche, Novak Djokovic s'est difficilement imposé (6-7 [8], 7-6 [3], 6-4) en finale de l'ATP 250 d'Adélaïde contre Sebastian Korda. Le 92e titre de la carrière du Serbe qui égale désormais Rafael Nadal. À quelques jours de l'Open d'Australie, Nole renforce sa position de favori, fait le plein de confiance, et en profite pour envoyer un message fort sur son statut de légende.

Ce dimanche à Adélaïde, Novak Djokovic a remporté son premier titre de la saison, et de quelle manière. Le Serbe a dû s'employer pour vaincre Sebastian Korda et a notamment sauvé une balle de match. De nouveau, il s'est appuyé sur sa force de caractère et grâce à ce 92e sacre, il rejoint Rafael Nadal au classement des joueurs les plus titrés.

«Personne n'est invincible»

Novak Djokovic ne pouvait pas rêver meilleure préparation avant d'effectuer son retour à l'Open d'Australie, où il était absent lors de la précédente édition car non vacciné contre le Covid-19. Vainqueur de l'ATP 250 d'Adélaïde ce dimanche, Nole a remporté son 92e titre en carrière mais refuse de s'enflammer : « Personne n’est invincible. Nous avons vu les meilleurs de l’histoire de notre sport perdre des matchs importants. J’ai perdu beaucoup de matchs où j’étais en tête. Parfois on les gagne et parfois on les perd. Statistiquement, j’en ai gagné plus, ce qui me rend très heureux », a-t-il sobrement confié au sujet de ce nouveau record dans des propos rapportés par We Love Tennis .

