Messi lâche une insulte mythique au Qatar, Djokovic l'imite

Récent vainqueur de l’ATP 250 d’Adélaïde, Novak Djokovic se prépare désormais pour l’Open d’Australie, qui débutera le 16 janvier prochain. Le Serbe n’avait pas pu prendre part à l’édition 2022, n’étant pas vacciné contre le Covid-19. À quelques jours du début du tournoi, Novak Djokovic s’est d’ailleurs amusé à reproduire, en compagnie de l’Argentin Diego Schwartzman, une scène devenue virale de Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2022, lorsque le joueur du PSG s’en était pris à Wout Weghorst en interview d’après-match.

« Qu’est-ce que tu regardes idiot ? Va là-bas ! »

Avant de se hisser jusqu’en finale et de battre l’équipe de France, l’Argentine avait dû se défaire des Pays-Bas en quarts de finale. Alors que l’ Albiceleste menait de deux buts à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Wout Weghorst avait inscrit un doublé en fin de match afin d’envoyer les deux équipes en prolongations. Si les Argentins s’étaient finalement imposés aux tirs au but, Lionel Messi n’avait pas apprécié l’attitude de l’attaquant néerlandais, et lui avait fait savoir à l’issue de la rencontre. En interview d’après-match, le septuple Ballon d’Or lui avait lancé le devenu célèbre « Qué miras, bobo ? Andá para allá ! », que l’on peut traduire par, « Qu’est-ce que tu regardes idiot ? Va là-bas ! ».

Djokovic with Schwartzman: “Que miras bobo? anda pa alla.” 😂🎾 pic.twitter.com/PQt6yhzxwA — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) January 12, 2023

« Je considère comme un grand compliment le fait qu'il connaisse mon nom maintenant »

Wout Weghorst avait alors répondu à Lionel Messi : « Je donne toujours tout et j'ai fait de même en quart de finale. Je pense qu'il n'a pas aimé ça et que ça l'a surpris. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Il fait partie des plus grands de tous les temps. Je voulais montrer mon respect pour Messi après le match, mais il n'en voulait pas. Je pense qu'il était encore en colère contre moi. Bon, je considère comme un grand compliment le fait qu'il connaisse mon nom maintenant. Au moins, j'ai fait quelque chose de bien . » En compagnie de l’Argentin Diego Schwartzman, Novak Djokovic s’est donc amusé à reproduire cette scène devenue célèbre. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on peut alors voir le Serbe lâché, sur le ton de l'humour, cette désormais mythique insulte de Lionel Messi au joueur argentin.

