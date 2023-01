Novak Djokovic n’a plus qu’à se baisser pour ramasser l’Open d’Australie ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Vainqueur à Adélaïde, Novak Djokovic confirme son retour en forme. Grand favori pour le prochain Open d’Australie, le Serbe ne semble pas en mesure d’être inquiété. Carlos Alcaraz a déclaré forfait, Rafael Nadal a mal démarré : toutes les planètes sont alignées.

De retour en Australie un an après sa terrible aventure qui l’avait mené à l’exclusion du territoire en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic a déjà attaqué fort la saison 2023. Le Serbe arrive bien lancé pour le premier Grand Chelem de l’année et se positionne comme le grand favori. Avec déjà neuf titres à son actif à l’Open d’Australie, l’ancien numéro 1 mondial a déjà prouvé qu’il serait difficile à battre en remportant son 92e tournoi à Adélaïde. Alors y a-t-il un joueur vraiment capable de lui tenir tête à Melbourne ?

🏆🙏🏼💪🏼😘❤️🎾🇦🇺🇷🇸 #adelaideinternational pic.twitter.com/pPJw3fYCDT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 8, 2023

Un statut récupéré

Privé de deux Majeurs l’année dernière, Novak Djokovic a pourtant fait une fin de saison extraordinaire pour remporter le Masters. Et le Serbe ne semble pas avoir envie de freiner. Bien de retour aux affaires, il est grand favori pour le titre, lui qui n’a plus perdu en Australie depuis 2018. En s’adjugeant le tournoi d’Adelaïde, en battant Daniil Medvedev et en sauvant une balle de match en finale, le Serbe n’a pas perdu ses immenses ressources mentales pour échapper à toutes les situations. Et il sera redoutable à Melbourne.

Des adversaires pas encore au point ?

A une semaine du début du tournoi, Novak Djokovic est évidemment le grand favori et derrière, les autres ont peut-être un peu de mal. En effet, Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, a déjà annoncé son forfait du Majeur australien en raison d’une blessure survenue à l’entraînement. De son côté, Rafael Nadal a manqué ses débuts lors de la United Cup, alors que Daniil Medvedev n’a rien pu faire pour éviter une nouvelle défaite contre le Serbe à Adélaïde. Stefanos Tsitsipas est peut-être la plus grande menace, lui a qui gagné tous ses matches également. Le tirage au sort du tableau, vendredi prochain, devrait nous en apprendre davantage.