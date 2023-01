Tennis : Nadal surpasse Federer, une légende explique pourquoi

La rédaction

Du 16 au 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison. Tenant du titre, Rafael Nadal est attendu au tournant tandis que sa méforme interroge. Pour autant, on peut compter sur la grinta de l'Espagnol qui performe toujours dans les grands rendez-vous. Pour Mats Wilander, le natif de Manacor dispose également d'un atout qui faisait défaut à Roger Federer.

En septembre dernier, Roger Federer a pris sa retraite, laissant derrière lui un héritage unique dans l'histoire du tennis. Son départ du circuit a particulièrement touché son ami et rival Rafael Nadal, qui va tenter à Melbourne de remporter son 23e Grand Chelem en carrière. Victorieux à deux reprises à l'Open d'Australie (2009, 2022), Rafa dispose là d'un avantage certain selon Mats Wilander.

«Rafa sait donc maintenant comment gagner dans tous les endroits différents»

Recordman du nombre de victoires en Grand Chelem avec 22 sacres, dont 14 à Roland Garros, 4 à l'US Open, 2 à Wimbledon et 2 à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a triomphé sur toutes les surfaces, et plusieurs fois. Précisément ce qui le distingue de Roger Federer, vainqueur de 20 Grand Chelem pour une victoire à Roland Garros : « Rafael Nadal va être là dès le premier point de l’année à l’Open d’Australie, j’en suis sûr à 100 % à cause du soleil, des conditions, parce que le fait d’avoir gagné là‐bas l’année dernière est énorme. Avoir gagné l’Open d’Australie pour la deuxième fois de sa carrière, maintenant qu’il a gagné tous les Grands Chelems deux fois ou plus, c’est énorme. C’est ce qui le différencie du grand Roger Federer, qui n’a gagné qu’un seul Roland‐Garros. Rafa sait donc maintenant comment gagner dans tous les endroits différents », a expliqué Mats Wilander dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Il va être un véritable animal et je suis sûr qu’il va jouer son meilleur tennis»