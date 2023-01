Tennis : Rafael Nadal a totalement choqué une légende

La rédaction

À 36 ans, la grinta de Rafael Nadal est toujours intacte, sa plus grande force selon John McEnroe. L'ancien tennismen américain est admiratif de la soif de victoire de l'Espagnol, qui s'apprête à défendre son titre à l'Open d'Australie. Une force de caractère inégalée au sein du circuit ATP qui place Rafael Nadal au dessus des autres d'après le sulfureux McEnroe.

Du lundi 16 au dimanche 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie. Le premier grand rendez-vous de l'année pour l'ensemble des joueurs puisqu'il s'agit du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Tenant du titre, Rafael Nadal est attendu au tournant alors que sa méforme interroge. Pour autant, sa soif de victoire est inébranlée et cette force de caractère représente un atout colossal, dont John McEnroe est particulièrement admiratif.

McEnroe encense Nadal

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , John McEnroe s'est exprimé sur la force mentale de Rafael Nadal : « La plus grande qualité qu’un athlète puisse avoir, c’est la faim. Peu importe votre réussite, il faut être prêt à faire les efforts et le travail nécessaires pour se donner une chance, et Rafa le fait mieux que quiconque. Il garde à la fois son humilité et son arrogance, ce qui n’est pas toujours facile à gérer, et il y parvient très bien. Il parvient à faire en sorte que chaque match donne l’impression qu’il doit respecter son adversaire et qu’il doit se donner à 100 %. Très peu de joueurs peuvent faire cela, c’est une qualité étonnante et c’est pourquoi il a gagné autant », a confié l'Américain au caractère bien trempé.

Tennis : Deux défaites, l’état de Rafael Nadal inquiète https://t.co/CW3j9FLXct pic.twitter.com/RinqJU9Nii — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

