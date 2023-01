Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Le secret de leur domination révélé par une légende

La rédaction

Ces dernières années, le Big 3 Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic a régné sur le Tennis. Les trois hommes ont battu tous les records et malgré la récente retraite du Suisse, ses deux rivaux continuent d'écrire l'histoire du sport en remportant trophées sur trophées. Une longévité exceptionnelle expliquée par John McEnroe, autre légende de ce sport.

Les grands sportifs se forgent dans l'adversité. Au Tennis, les spectateurs ont été témoins d'une domination partagée par trois légendes, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Respectivement vainqueur de 20, 21 et 22 Grand Chelem, les trois monstres ont tout raflé durant leur carrière et John McEnroe estime qu'ils se sont tirés vers le haut.

Federer, Nadal et Djokovic se sont poussés vers le haut

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l'ancien joueur John McEnroe s'est exprimé sur la rivalité hors norme entre les trois légendes : «Nadal a forcé Djokovic à en faire plus, et il est devenu meilleur grâce à cela, et ensuite Novak a aidé Rafa à s’améliorer parce qu’il ne voulait pas que Novak le surpasse, et cela a également aidé Federer, cette émulation était donc une belle chose à regarder pendant ces 10, 15 dernières années », a-t-il confié.

Tennis : Djokovic égale Nadal et avertit la concurrence https://t.co/L74YV4ZIdN pic.twitter.com/LMHCmACMO0 — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Un Open d'Australie pour l'histoire