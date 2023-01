Tennis : Nick Kyrgios lâche ses vérités sur Novak Djokovic

Pierrick Levallet

Il y a encore quelques années, la relation entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios était assez tendue. Mais les choses semblent s'être apaisée entre les deux joueurs au cours de l'année 2022. Désormais, le Serbe et l'Australien s'entendent plutôt bien. Nick Kyrgios l'a d'ailleurs confirmé, révélant au passage qu'il ne sont qu'au début de leur bonne relation.

«Je suis d’accord pour faire un match d’exhibition avec Novak»

« Nous avons eu des différends dans le passé. Ce qui lui est arrivé il y a un an est difficile à voir. De mon point de vue, il n’a pas été traité équitablement, alors j’ai partagé mon opinion. En fin de compte, nous sommes tous des personnes qui essaient de faire de leur mieux. Je pense certainement que nous sommes au début de ce qui pourrait être une bonne relation. Je suis d’accord pour faire un match d’exhibition avec Novak. Je pense que ce sera amusant, que cela attirera la foule » a ainsi confié Nick Kyrgios dans un entretien pour Code Sport .

«Notre relation a changé pour le mieux»