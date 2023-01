Tennis : Djokovic en passe d'égaler Nadal, une légende s'explique

La rédaction

Du 16 au 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison s'annonce spectaculaire tandis que les deux légendes Novak Djokovic et Rafael Nadal seront évidemment à surveiller. Grand favori de cette édition, Novak Djokovic pourrait remporter son 10e sacre à Melbourne, une prouesse à la hauteur des 14 Roland Garros de Rafael Nadal selon Mats Wilander.

Vainqueur de l'ATP 250 d'Adélaïde ce dimanche, Novak Djokovic a consolidé sa position de favori grâce à son 92e titre en carrière. Un record jusqu'ici détenu par Rafael Nadal, tandis que l'Espagnol aura fort à faire à Melbourne pour conserver son titre, au moment où sa méforme interroge.

Wilander compare Djokovic et Nadal

Tous les joueurs disposent d'une surface de prédilection, mais la plus répandue est évidemment le dur, là où Novak Djokovic surclasse la concurrence, ce qui est d'autant plus remarquable pour Mats Wilander : « En cas de 10e sacre de Novak Djokovic à Melbourne, la comparaison avec Rafael Nadal remportant 14 Roland‐Garros sera facile et logique. Je pense que dans le tennis professionnel masculin d’aujourd’hui, beaucoup de joueurs ont grandi sur terre battue, mais sur des courts durs, ce sont tous des experts », a confié le triple vainqueur de l'Open d'Australie dans des propos rapportés par We Love Tennis .

NBA : En pleine crise, Giannis Antetokounmpo appelle au calme https://t.co/ht73rNdp02 pic.twitter.com/SlLR1LmC7T — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Un Open d'Australie historique