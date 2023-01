Nadal, Djokovic… Ils sont comparés à «des animaux»

Thibault Morlain

Plus que quelques heures avant le début de l’Open d’Australie. A Melbourne, Novak Djokovic et Rafael Nadal auront alors l’occasion d’ajouter un nouveau titre du Grand Chelem à leur palmarès déjà prestigieux. Avec respectivement 21 et 22 sacres, le Serbe et l’Espagnol impressionnent et Nick Kyrgios n’a pas manqué de souligner la performance des ces vainqueurs de Grand Chelem.

Premier tournoi du Grand Chelem de la saison ! A Melbourne, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit sont réunis. Dans le tableau masculin, la question est de savoir qui succédera à Rafael Nadal. Alors que Novak Djokovic fait office de favori, il faudra s’arracher pour aller chercher cet Open d’Australie.

Kyrgios impressionné

L’an passé, Nick Kyrgios a atteint la finale de Wimbledon. L’Australien n’était alors plus qu’à une marche de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Il a finalement trébuché face à Novak Djokovic. Une expérience qui lui a toutefois montré ce qu’il fallait pour atteindre les sommets. Ainsi, rapporté par WeLoveTennis , Kyrgios a expliqué à propos des joueurs vainqueurs d’un tournoi du Grand Chelem, que sont notamment Novak Djokovic et Rafael Nadal : « J’ai appris à quel point il est stressant d’arriver en finale d’un Grand Chelem, de faire face aux bruits extérieurs, aux engagements médiatiques, à l’équilibre sur et en dehors du court, à la récupération… Ces gars qui ont gagné plusieurs Grands Chelems sont des animaux, pas seulement physiquement, mais mentalement. C’est un grand soulagement d’avoir pu montrer mon niveau dans un Grand Chelem » .

Djokovic plus motivé que jamais